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Xiaomi Mi Band 3 отримав оновлення прошивки, стала доступною ще одна корисна функція

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Xiaomi Mi Band 3 отримав оновлення прошивки
Xiaomi Mi Band 3 отримав оновлення прошивки / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 19 червня, фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 отримав перше оновлення прошивки. Завдяки цьому у смартфоні стала доступною нова корисна функція.

Про це пише akket.com.

Так, власники ґаджета можуть віддалено відключати звук телефону. Раніше, якщо власник Mi Band 3 не хотів приймати дзвінок. Йому доводилось слухати звуки лунання смартфону, а також вібрування браслету весь час, поки дзвонив смартфон.

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Тепер звук можна скрутити. Це особливо зручно, коли ви йдете по вулиці, а бо їдете в метро, або ж тоді, коли просто немає часу відповісти на дзвінок.

Xiaomi Mi Band 3

Xiaomi Mi Band 3 має відмінний захист від води

Аби нова прошивка запрацювати треба також оновити додаток для смартфонів на базі Android. При цьому оновлений додаток для iPhone (iOS) має бути доступним через кілька днів.

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Теги: Техно Фітнес-трекер Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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