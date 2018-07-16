Xiaomi Mi Band 3 показали в новому дизайні: фото

Компанія Xiaomi випустила ще одну версію Mi Band 3 – Explorer Edition з напівпрозорим гумовим ремінцем. Фото новинки вже з’явились у китайській соцмережі Weibo.

Про це повідомляє prostotech.com.

При цьому детальної інформації про Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition наразі немає. Невідомо, чи отримає новий ґаджет розширені специфікації, чи ж зміниться лише зовнішній вигляд.

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Як свідчать фото, ззовні модуль з сенсорним дисплеєм OLED виглядає так само, як і звичайна версія, тож не виключено, що єдиною зміною буде наявність прозорого ремінця. Наразі звичайний Mi Band 3 доступний з трьома варіантами ремінців, такими як чорний, помаранчевий і синій.

Пристрій отримав прозорий браслет

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