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Xiaomi Mi Band 3: розпакування та живі фото фітнес-браслета

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Xiaomi Mi Band 3: живі фото
Xiaomi Mi Band 3: живі фото / prostotech.com

Вчора, 5 червня, стартував продаж фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 3 у Китаї. Тож журналістам вже вдалось отримати новенький ґаджет: розпакування показано на фото.

Про це пише prostotech.com.

Mi Band 3, як і його попередник, має овальну форму, яка кріпиться до змінного ремінця. Ремінець доступний у кількох кольорах. Ґаджет продається у розібраному стані, тобто основа не прикріплена до браслета.

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Mi Band 3

Ззовні Mi Band 3 нагадує попередника 

Mi Band 3

Ззовні Mi Band 3: живі фото

Як вже відомо, дисплей пристрою став більшим. Mi Band 3 має 0,78-дюймовий OLED-екран. Також новинка оснащена надійнішим захистом від води і пороху. Тепер він може бути занурений на глибину до 50 метрів без шкоди для пристрою.

Mi Band 3

У комплекті йде зарядний пристрій 

Весь екран став сенсорним, при цьому кнопка внизу дисплея, як у Mi Band 2, збережена. Вона підтверджує виконання різних дій. Наприклад, з її допомогою можна відповісти на дзвінок, адже тепер ґаджет може дзвонити або приймати повідомлення.

Mi Band 3

Mi Band 3 має змінний ремінець

Mi Band 3

Ремінець мало чим відрізняється від формату Mi Band 2

А от довгожданої функції NFC фітнес-трекер поки немає. Коли надійде у продаж ця "особлива" версія браслета наразі невідомо. NFC, додамо, дає змогу користувачу розраховуватись у магазинах своїм ґаджетом, використовуючи одну або кілька різних платіжних систем.

Mi Band 3

Mi Band 3: реальні фото

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi Фітнес-трекер
Джерело: 24 Канал
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