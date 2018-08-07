Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10

Всередині липня офіційно представили довгоочікуваний фаблет (смартфон з діагоналлю від 5,5 дюймів до 7 дюймів) Xiaomi Mi MAX 3, діагоналлю 7 дюймів. Через кілька тижнів інша китайська компанія Huawei представила свого 7-дюймового велетня – Honor Note 10. Тож який з телефонів вигідніше купити.

Дизайн Xiaomi Mi MAX 3 та Huawei Honor Note 10

Обидва смартфони представлені без вирізу вгорі екрану та з тонкими рамками. При цьому, Mi MAX 3 отримав незначну випуклість у центрі, та звуження по краях біля рамок, що дає змогу краще його тримати у руці. А це важливо, враховуючи габарити пристрою. Mi MAX 3 отримав металевий корпус, на вибір у покупця три кольори: чорний, золотистий та синій. При цьому Honor Note 10 має скляну задню панель, як у флагманських смартфонів. Доступні два кольори пристрою: чорний та синій.

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Характеристики Xiaomi Mi MAX 3 та Huawei Honor Note 10

Xiaomi Mi MAX 3 отримав IPS-екран з роздільною заданістю 2160х1080 пікселів, водночас новинка від Huawei оснащена топовим Super AMOLED екраном з роздільною здатністю 2220х1080 точок. Тож очевидно, що більш насичена картинка буде в останнього.

Xiaomi Mi MAX 3: огляд

Велетень від Xiaomi отримав бюджетний чіп Qualcomm Snapdragon 636 з максимальною тактовою частотою 1,8 ГГц. Конкурент від Huawei працює на топовому процесорі SoC Kirin 970, власного виробництва компанії. Окрім того, Honor Note 10 має підтримку технології CPU Turbo, яка може підвищити продуктивність процесора. Також Honor Note 10 підтримує систему рідкого охолодження The Nine. Тож пристрій має зацікавити фанатів ігор.

Xiaomi Mi MAX 3 коштує вдвічі менше від конкурента від Huawei

Xiaomi Mi MAX 3 доступний у таких модифікаціях: 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та 64 чи 128 ГБ постійної пам’яті. Honor Note 10 отримав більший об’єм оперативки: 6 або 8 ГБ, при цьому обсяг вбудованого сховища такий же, як і в Xiaomi, 64 або 128 ГБ.

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Основна камера Mi MAX 3 має два модулі на 12 Мп і 5 Мп, фронтальна має – 8 Мп. Також смартфон оснащений системою штучного інтелекту, яка буде допомагати в роботі камери і дасть змогу оптимізувати енергоспоживання, складаючи список найбільш актуальних додатків. Honor Note 10 теж отримав здвоєну камеру з модулями на 24 і 16 Мп, та 13-мегапіксельну селфі-камеру.

Huawei Honor Note 10: огляд

Вагомою перевагою Honor Note 10 можна вважати наявність NFC (технологія для здійснення безконтактних платежів). В той же час Mi MAX 3 такої функції немає.

А от у ємності батареї пристрій від Xiaomi обійшов конкурента від Huawei. Акумулятор Xiaomi Mi MAX 3 має обсяг 5500 мАг. А ємність батареї Honor Note 10 – 5000 мАг. Обидві моделі підтримують функцію швидкої зарядки.

Ціна Xiaomi Mi MAX 3 та Huawei Honor Note 10

Xiaomi Mi Max 3 можна вважати смартфоном середнього рівня, водночас Honor Note 10 є пристроєм з флагманськими характеристиками, тож ціна на обидві моделі істотно відрізняється. Так, найдешевша версія Mi MAX 3 обійдеться у 250 доларів (близько 6 575 гривень), а більш просунута модифікація (6/128 ГБ) коштує 295 доларів (близько 7 760 гривень).

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Вартість Honor Note 10 стартує від 2799 юанів (11 100 гривень) з 6/64 ГБ пам’яті. Топова версія має співвідношення пам’яті 8/128 ГБ та коштує 3599 юанів (14 400 гривень).

Huawei Honor Note 10 отримав флагманські характеристики

Який смартфон краще купити

Отож підіб'ємо підсумки. Якщо ви шукаєте смартфон з великим екраном та флагманськими характеристиками – потужним процесором, насиченою картинкою, та хочете розраховуватись за допомогою смартфона, – обирайте Huawei Honor Note 10. При цьому, якщо вам не потрібен пристрій для ігор, а плануєте використовувати його для відео, перегляду соцмереж та іншої повсякденної роботи, бо вам цілком підійде середнячок Xiaomi Mi Max 3, при цьому коштує він вдвічі дешевше.

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