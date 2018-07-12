Xiaomi Mi Max 3: дата анонсу та характеристики смартфону

Новий смартфон Xiaomi Mi Max 3 з нетерпінням чекають мільйони користувачів. І хоч в мережу інколи просочується інформація про характеристики чи навіть фото, та про офіційну презентацію даних не було.

Як пише gizchina.com, сьогодні, 12 липня, корпорація нарешті оголосила дату презентації. Xiaomi Mi Max 3 представлять світові вже незабаром – 19 липня.

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На офіційному акаунті Xiaomi у китайській соціальній мережі Weibo розмістили зображення нового смартфона.

Тизер смартфона Xiaomi Mi Max 3

Щодо характеристик, то наразі відомо, що Xiaomi Mi Max 3 отримає 6,9-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2160 на 1080 пікселів (FHD +) і співвідношенням сторін 18: 9. Це, власне, і є однією з головних особливостей смартфону. Також новинка отримає 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Xiaomi Mi Max 3 буде працювати на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 636 з тактовою частотою 2,2 ГГц. На задній кришці інженери розмістити основну камеру з подвійним модулем на 12 і 5 Мп. Фронтальна камера матиме 5 Мп.

Xiaomi Mi Max 3 показали на відео

Також пристрій отримав потужну батарею ємністю 5500 мАг. Враховуючи розміри екрану, це справді потрібно. Смартфон матиме підтримку технології швидкої зарядки.

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