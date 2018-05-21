Незвичний смартфон Xiaomi Mi Max 3: огляд, характеристики та дата анонсу

Одним із найбільш незвичних смартфонів в світі вважають Xiaomi Mi Max 2, який презентували весною 2017 року. Його головною особливістю є величезний екран і відповідно габарити корпусу. Але не зважаючи на великі розміри, новинка користується популярністю і китайська компанія планує презентувати новий Xiaomi Mi Max 3.

Дизайн та камери Xiaomi Mi Max 3

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За останніми даними, смартфон обладнають 6,99-дюймовим IPS дисплеєм із роздільною здатністю 2160 х 1080 точок та співвідношенням сторін 18:9. Експерти також зауважують, що він зможе розрізняти 16 мільйонів кольорів. Також екран прикрикриють захисним склом Corning Gorilla Glass третього покоління. На задній панелі Xiaomi вже звично розташує сканер відбитків пальців.

Xiaomi Mi Max 3 отримає не найліпшу камеру на ринку, проте подвійну. Основна камера складатиметься із двох модулів Sony IMX363 та Samsung S5K5E8 на 12 мегапікселів та матиме подвійний LED-спалах. Фронтальна камера отримує модуль на 5 мегапікселів із світосилою f/2.0. Також камера нового величезного Mi Max 3 отримає функцію розпізнавання обличчя.



Xiaomi Mi Max 3 отримає 6,99-дюймовий дисплей

Новинка отримає акумулятор на 5500 міліампер годин, зважаючи на розміри смартфону важко сказати, чи вирізнятиметься він своєю автономністю серед інших смартфоні. Зарядити ґаджет можна буде за допомогою кабелю USB Type-C. Також завдяки скляній задній кришці Mi Max 3 підтримуватиме бездротову зарядку за технологією Qi.

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Xiaomi Mi Max 3 можна буде придбати в двох кольорових рішеннях: золотому та матовому чорному.

Основні характеристики Xiaomi Mi Max 3

Новий смартфон обладнають 8-ядерним чіпсетом Qualcomm Snapdragon 635 або 660, який працюватиме у парі з графічним прискорювачем Adreno 512. За інформацією експертів Mi Max 3 використовуватиме 4 високопродуктивних ядра Kryo 280 з тактовою частотою до 2,2 ГГц і чотири енергоефективних Kryo 280 з частотою до 1,8 ГГц. Також новинка матиме 4/6 Гбайти оперативної памяті та 64/128 Гбайт вбудованої. Якщо внутрішньо сховища буде замало, його можна буде розширити за допомогою microSD-карти до 256 Гбайт, проте для цього доведеться пожертвувати одним слотом для SIM-карти.



Порівняння розмірів Xiaomi Mi Max 2 та Google Pixel XL

Працюватиме новинка під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo, яка захована під фірмовою оболонкою компанії MIUI 9.0.

Також є невелика частка ймовірності, що апарат отримає модуль NFC для роботи з платіжною системою Google Pay. Чи так це насправді – поки що невідомо.

Експерти зазначають, що такі характеристики може отримати лише флагманська версія смартфону, тоді як базова зможе запропонувати слабший процесор та менший об’єм постійної пам’яті. На жаль, про початкову версію смартфону немає жодної інформації, навіть якщо така і побачить світ.



Xiaomi Mi Max 3 презентують в липні 2018 року

Дата релізу та ціна Xiaomi Mi Max 3

За інформацією голови Xiaomi Лея Цзюня, новинку презентують в липні цього року, тобто на 2 місяці пізніше, ніж презентували попередню версію смартфону. Це означає, що на створення Xiaomi Mi Max 3 виробнику знадобиться більше року.

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За версію смартфону 4/64 Гбайти доведеться викласти 270 доларів (близько 7 060 гривень), версія 6/64 Гбайти коштуватиме 302 долари (близько 7 900 гривень), а за топову версію з 6 Гбайтами оперативки та 128 Гбайтами постійної флеш-пам'яті доведеться заплатити 334 долари (близько 8 730 гривень).

Огляд Xiaomi Mi Max 3 – дивіться відео