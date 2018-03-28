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Xiaomi Mi Mix 2S: в компанії пояснили, чому їхній смартфон кращий ніж iPhone X

621 Читать новость на русском
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi Mix 2S / Фото з відкритих джерел

27 березня Xiaomi офіційно представила новий безрамковий смартфон Xiaomi Mi Mix 2S. Під час презентації розробники Xiaomi Mi Mix 2S порівняли свій смартфон з моделлю iPhone X від Apple.

Про це пише itc.ua.

Як запевнили у Xiaomi їхня нова розробка краща від продукту Apple у плані функціональності.

Більше про характеристики і ціну Xiaomi Mi Mix 2S читайте за посиланням

Так, співзасновник і виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь, наголосив, що з точки зору функціональності Xiaomi Mi Mix 2S у багатьох аспектах перевершує Apple iPhone X. Він додав, що для порівняння обрали саме Apple iPhone X, адже багато хто називає його одним з найкращих смартфонів.

Читайте також: Xiaomi презентувала ігровий ноутбук за доступною ціною

До речі, Xiaomi Mi Mix 2S у версії з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті коштує близько 575 доларів (15 тисяч гривень) , тобто вдвічі менше, ніж коштує Apple iPhone X.

Як відомо, це вже не перший камінь від Xiaomi в город Apple. Минулого року на презентації Xiaomi Mi Mix 2 китайці теж порівняли свій продукт з Apple, але зробили це ще оригінальніше – намалювавши веселе фото. Для порівняння вони намалювали власну модель, Samsung S8 і тоді ще не представленим iPhone X.

Карикатура під час презентації Xiaomi Mi Mix 2

Карикатура під час презентації Xiaomi Mi Mix 2

Теги: Техно Смартфони Xiaomi iPhone
Джерело: 24 Канал
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