Xiaomi MIUI 10: де скачати прошивку та список пристроїв

Нова прошивка MIUI 10 для смартфонів Xiaomi вже доступна для скачування. Наразі MIUI 10 оновити можна на 8 смартфонах китайського бренду.

Видання prostotech.com опублікувало перелік моделей смартфонів, на яких доступне оновлення прошивки Xiaomi MIUI 10, а також лінки, де її можна завантажити.

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Як перейти на MIUI 10

Створіть резервну копію ваших даних перед переходом на MIUI 10; Якщо ви використовуєте стабільну прошивку MIUI V5 / MIUI 6 / MIUI 7 / MIUI 8 / MIUI 9, виберіть MIUI 10 за допомогою методу Fastboot; Якщо ви використовуєте MIUI 8 Global Beta ROM, або попередню версію MIUI 9 Global Beta ROM перейдіть до додатка "Оновлення" і перевірте наявність оновлень. Якщо пристрій має закритий Bootloader, розблокуйте його перед тим, як прошивати через Fastboot.

MIUI 10: де скачати прошивку

Mi 6

Recovery 1592M

Global_8.7.5_56c881e336_8.0.zip

Fastboot 2067M

global_images_8.7.5_20180705.0000.00_8.0_global_901d4a1f3d.tgz

Mi MIX 2

Recovery 1638M

Global_8.7.5_6a5994409a_8.0.zip

Fastboot 2087M

_global_846a47b3c1.tgz

Redmi S2

Recovery 1308M

8.7.5/miui_HMS2Global_8.7.5_01922f2426_8.1.zip

Fastboot 2065M

global_images_8.7.5_20180705.0000.00_8.1_global_2c3354b9fb.tgz



Redmi Note 5 Pro/Redmi Note 5

Recovery

Global_8.7.5_066aab3bca_8.1.zip

Fastboot 2543M

global_0fa0bc59e3.tgz

Mi MIX 2S

Recovery 1727M

Global_8.7.5_218f13c904_8.0.zip

Fastboot 2354M

global_020310f241.tgz

Mi 5

Recovery 1414M

Global_8.7.5_c06de5510d_8.0.zip

Fastboot 1633M

global_b05cf15019.tgz

Mi Note 2

Recovery 1453M

Global_8.7.5_fa2bf3ec26_8.0.zip

Fastboot 1673M

global_images_global_ed280cd9ba.tgz

Mi MIX

Recovery 1442M

Global_8.7.5_.zip

Fastboot 1620M

global_36082d8fd6.tgz

Як відомо, Xiaomi презентувала нову прошивку 31 травня. MIUI 10 можна буде встановити на більш ніж 30 смартфонах з різних цінових категорій. Прошивка MIUI 10 передбачає підвищення швидкості роботи смартфонів Xiaomi, а також їхньої автономності. Окрім того, з’явився новий інтерфейс, стилізований він під операційну систему Android P від ​​компанії Google.