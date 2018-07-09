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Xiaomi MIUI 10: де скачати прошивку та список пристроїв

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MIUI 10: де скачати прошивку та список пристроїв
MIUI 10: де скачати прошивку та список пристроїв / bgr.in

Нова прошивка MIUI 10 для смартфонів Xiaomi вже доступна для скачування. Наразі MIUI 10 оновити можна на 8 смартфонах китайського бренду.

Видання prostotech.com опублікувало перелік моделей смартфонів, на яких доступне оновлення прошивки Xiaomi MIUI 10, а також лінки, де її можна завантажити.

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Як перейти на MIUI 10

  1. Створіть резервну копію ваших даних перед переходом на MIUI 10;
  2. Якщо ви використовуєте стабільну прошивку MIUI V5 / MIUI 6 / MIUI 7 / MIUI 8 / MIUI 9, виберіть MIUI 10 за допомогою методу Fastboot;
  3. Якщо ви використовуєте MIUI 8 Global Beta ROM, або попередню версію MIUI 9 Global Beta ROM перейдіть до додатка "Оновлення" і перевірте наявність оновлень.
  4. Якщо пристрій має закритий Bootloader, розблокуйте його перед тим, як прошивати через Fastboot.

MIUI 10: де скачати прошивку

Mi 6

Recovery 1592M
Global_8.7.5_56c881e336_8.0.zip
Fastboot 2067M
global_images_8.7.5_20180705.0000.00_8.0_global_901d4a1f3d.tgz

Mi MIX 2
Recovery 1638M
Global_8.7.5_6a5994409a_8.0.zip
Fastboot 2087M
_global_846a47b3c1.tgz

Redmi S2
Recovery 1308M
8.7.5/miui_HMS2Global_8.7.5_01922f2426_8.1.zip
Fastboot 2065M
global_images_8.7.5_20180705.0000.00_8.1_global_2c3354b9fb.tgz

Redmi Note 5 Pro/Redmi Note 5
Recovery
Global_8.7.5_066aab3bca_8.1.zip
Fastboot 2543M
global_0fa0bc59e3.tgz

Mi MIX 2S
Recovery 1727M
Global_8.7.5_218f13c904_8.0.zip
Fastboot 2354M
global_020310f241.tgz

Mi 5
Recovery 1414M
Global_8.7.5_c06de5510d_8.0.zip
Fastboot 1633M
global_b05cf15019.tgz

Mi Note 2
Recovery 1453M
Global_8.7.5_fa2bf3ec26_8.0.zip
Fastboot 1673M
global_images_global_ed280cd9ba.tgz

Mi MIX
Recovery 1442M
Global_8.7.5_.zip
Fastboot 1620M
global_36082d8fd6.tgz

Як відомо, Xiaomi презентувала нову прошивку 31 травня. MIUI 10 можна буде встановити на більш ніж 30 смартфонах з різних цінових категорій. Прошивка MIUI 10 передбачає підвищення швидкості роботи смартфонів Xiaomi, а також їхньої автономності. Окрім того, з’явився новий інтерфейс, стилізований він під операційну систему Android P від ​​компанії Google.

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Теги: Смартфони Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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