Xiaomi може презентувати нову бездротову зарядку разом із смартфоном Mi MIX 3

Інсайдери повідомляють, що китайська компанія Xiaomi готує до випуску нову бездротову зарядку для смартфонів. За попередньою інформацією, її представлять у вересні цього року, разом із смартфоном Mi MIX 3.

Про це повідомляє akket.com.

Читайте також: Xiaomi розпочала розробку операційної системи MIUI 11

Виявити згадку нового ґаджета вдалося на офіційному сайті консорціуму WPC. Йдеться саме про станцію бездротової підзарядки ґаджетів, яка, швидше за все, заряджає відразу кілька пристроїв.

Головна особливість технології Qi в тому, що в її рамках передавати енергію можна за допомогою магнітної котушки на відстані 1 сантиметр, а іноді і більше. Такий спосіб зарядки абсолютно безпечний, однак він сильно нагріває не тільки саму зарядку, але ще і ґаджет, який заряджається.



Характеристики нової бездротової зарядки від Xiaomi

На сайті консорціуму WPC є навіть зображення майбутньої новинки, які проливають світло на те, як вона виглядатиме. Вона має круглу форму (у вигляді тарілки), а збоку розташувався світловий індикатор. Залежно від того, в якому стані знаходиться процес зарядки, індикатор світиться різними кольорами.



Дизайн нової бездротової зарядки від Xiaomi

На думку експертів, китайська корпорація Xiaomi представить свою нову бездротову зарядку вже в найближчі 3 місяці. Зараз вона, ймовірно, проходить тестування. Говорити про її розміри ще зарано, тому що ніяких даних на цей рахунок на офіційному сайті немає. Також є думка, що такий ґаджет буде входити в комплект поставки всіх телефонів з підтримкою технології Qi.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно