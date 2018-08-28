Xiaomi натякнула, що випустить нову лінійку телевізорів

Компанія Xiaomi може вже найближчим часом представити нову лінійку телевізорів. Так, на офіційній сторінці Xiaomi у китайській соцмережі Weio з’явився плакат, в якому йдеться про подію "Стратегічна конференція Xiaomi TV".

Про це пише prostotech.com.

Так, Xiaomi вже випускала лінійку телевізорів під брендом Mi: це флагманська серія Mi TV 4, а також бюджетніші Mi TV 4C, Mi TV 4S і 4A.

Читайте також: Популярний телевізор Xiaomi Mi TV 4A можна придбати на офіційному сайті: ціна техніки

Так, на початку цього року компанія представила 50-дюймову модель Mi TV 4A за ціною в 2199 юанів (8 700 гривень). Ця модель є шостою в серії Mi TV 4A, яка також має 32-дюймові, 43-дюймові, 49-дюймові, 55-дюймові і 65-дюймові моделі.

Характеристики майбутніх новинок поки невідомі.

Інтригуючий пост Xiaomi

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно