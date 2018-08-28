21:04
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, сьогодні
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Побутова техніка
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Xiaomi натякнула, що випустить нову лінійку телевізорів

533 Читать новость на русском
Xiaomi натякнула, що випустить нову лінійку телевізорів
Xiaomi натякнула, що випустить нову лінійку телевізорів / Фото з відкритих джерел

Компанія Xiaomi може вже найближчим часом представити нову лінійку телевізорів. Так, на офіційній сторінці Xiaomi у китайській соцмережі Weio з’явився плакат, в якому йдеться про подію "Стратегічна конференція Xiaomi TV".

Про це пише prostotech.com.

Так, Xiaomi вже випускала лінійку телевізорів під брендом Mi: це флагманська серія Mi TV 4, а також бюджетніші Mi TV 4C, Mi TV 4S і 4A.

Читайте також: Популярний телевізор Xiaomi Mi TV 4A можна придбати на офіційному сайті: ціна техніки

Так, на початку цього року компанія представила 50-дюймову модель Mi TV 4A за ціною в 2199 юанів (8 700 гривень). Ця модель є шостою в серії Mi TV 4A, яка також має 32-дюймові, 43-дюймові, 49-дюймові, 55-дюймові і 65-дюймові моделі.

Характеристики майбутніх новинок поки невідомі.

Xiaomi натякнула, що випустить нову лінійку телевізорів

Інтригуючий пост Xiaomi 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Принциповість позиції: чи можуть українські спортсмени їхати на змагання до Росії
сьогодні, 21:00 Принциповість позиції: чи можуть українські спортсмени їхати на змагання до Росії
Ігор Саджениця
Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько полоненого
сьогодні, 20:01 Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько полоненого
Катерина Петренко
Траур за Америкою, якої більше не буде: західні ЗМІ про внесок Маккейна у світову політику
сьогодні, 19:01 Траур за Америкою, якої більше не буде: західні ЗМІ про внесок Маккейна у світову політику
Олександра Кравчук
Неопалимі: спогади бійців, які вийшли з Іловайського котла
сьогодні, 18:02 Неопалимі: спогади бійців, які вийшли з Іловайського котла
Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
сьогодні, 17:01 Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
Дмитро Снєгирьов
Розумний телевізор від Xiaomi рекордно подешевшав
 9 травня , 13:04
55-дюймовий телевізор Xiaomi Mi TV 4C рекордно подешевшав
9 липня , 22:04
Xiaomi представила корисну розробку, що пригодиться у кожній квартирі
 7 липня , 16:06
Телевізори SUPER UHD від LG отримають цікаву функцію
 23 липня , 19:08
Philips представив монітор з інтелектуальною технологією, що забезпечить хороше самопочуття
 19 серпня , 12:01
Xiaomi випустила масажне крісло зі штучним інтелектом
 27 липня , 07:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук