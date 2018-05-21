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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Xiaomi обіцяє представити розумний дорн: чим унікальний пристрій

42 Читать новость на русском
Дрон від Xiaomi
Дрон від Xiaomi / xiaomitoday.com

Китайська компанія Xiaomi з компанією Funsnap анонсувала новий дрон Drone iDol, що має функцію штучного інтелекту.

Про це пише tehnot.com.

Дрон вміє складатися так, що його найдовша сторона має 23 см, а вага –360 грамів.

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Пристрій може з’єднуватись зі смартфоном чи планшетом за допомогою Wi-Fi. При цьому керувати дроном дуже просто – може справитись і дитина.

При цьому пристрій має спеціальний ІІ-чіп, який самостійно може визначити рух і робити на основі цих даних фотографії з висоти. Максимальна якість запису відео – 1080р при 30 кадрах в секунду.

Окрім того, ІІ-чіп може розпізнавати жести свого власника, тож в теорії для керування дороном навіть смартфон не потрібен. Він також автоматично відстежує предмети, фігури людей і інші об'єкти, які можна сфотографувати.

Вартість дрона Xiaomi –899 юанів, що приблизно дорівнює 3500 гривень.

Дрон від Xiaomi

Розумний дрон від Xiaomi

Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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