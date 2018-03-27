Xiaomi офіційно представила смартфон Mi MIX 2: характеристика і ціна

Китайська компанія Xiaomi представила оновлену версію смартфона Mi MIX 2. Новинка містить топовий процесор Snapdragon, подвійну камеру і бездротову зарядку. До речі, останній факт є унікальним для пристроїв Xiaomi.

Про це пише itechua.com.

Передня частина Mi MIX 2s мало чим відрізняється від попередника: розробники залишили рамки навколо дисплея, а фронтальну камеру розмістили нижче екрана.

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Інша сторона Mi MIX 2s має більш очевидні відмінності, зокрема подвійну камеру розмістили у верхньому лівому кутку, як у iPhone X. При цьому сканер відбитків пальців залишився на звичному місці.

До речі, вперше у смартфоні Xiaomi з’явилася бездротова зарядка. Вона реалізована за поширеним стандартом Qi.

Технічні характеристики Mi MIX 2s:

Дисплей: IPS, 5.99 дюйма з роздільною здатністю 2160х1080 пікселів і співвідношення сторін 18: 9;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 845 c тактовою частою 2.45 ГГц;

Графічний прискорювач: Adreno 540;

Пам’ять: 6 або 8 ГБ оперативної і 64, 128 або 256 ГБ призначеного для користувача простору;

Основна камера: подвійна, складається з 12-мегапіксельних модулів (ширококутних + телефото);

Акумулятор 3400 мАг;

ОС: Android 8.0 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI 9.5.

До речі, додаток камери має систему штучного інтелекту, за допомогою якої визначає об’єкти в кадрі (їжа, небо, люди і інше) і в залежності від цього налаштовує параметри для зйомки.

Штучний інтелект також розблоковує смартфон по обличчю власника. Система може визначити людину під будь-яким кутом, з різною зачіскою і навіть з головними уборами та окулярами.

Смартфон Mi MIX 2: характеристика і ціна

Скільки коштує Mi MIX 2

У Китаї версія Mi MIX 2 з 6/64 ГБ становить 527 доларів (близько 13 830 гривень), а версія з 6/128 ГБ коштує 575 (близько 15 100 гривень). Версію з 6 ГБ оперативної пам’яті і 256 ГБ просторів можна придбати за 639 доларів (близько 16 800 гривень), а з 8 Гб оперативної пам’яті – в 750 доларів (близько 19 700 гривень).