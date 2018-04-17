Xiaomi офіційно представила телевізор Mi TV 4S: ціна приємно вразила

17 квітня компанія Xiaomi офіційно представила анонс нового телевізора Xiaomi Mi TV 4S. Це найдоступніша, у фінансовому плані, модель цієї лінійки.

Про це пише akket.com.

Xiaomi Mi TV 4S можна купити всього за 190 доларів, тобто за 5 тисяч гривень.

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Новий телевізор має 32-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1366 на 768 пікселів (HD +), частотою оновлення 60 Гц, час відгуку 8,5 мс, а також 178-градусним кутом огляду.

Телеваізор працює на 4-ядерному процесорі Amlogic T962 з тактовою частотою 1,5 ГГц, який доповнений 1 ГБ оперативної пам'яті і графічним прискорювачем Mali-450.

На Xiaomi Mi TV 4S доступна 4 ГБ постійна флеш-пам'ять. Також розробники оснастили телевізор роз'ємом Ethernet для підключення апарату до мережі, двома портами USB і трьома інтерфейсами HDMI.

Спрощена прошивка MIUI 9 під назвою Xiaomi PatchWall використовує функцію операційної системи.

У комплект з телевізором входить спеціальна підставка для розміщення на горизонтальній поверхні та пульт дистанційного керування Bluetooth Voice Remote Control.