Xiaomi оголосила дату презентації Mi8 та Mi Band 3

Компанія Xiaomi офіційно оголосила дату презентації нових пристроїв. На цьому заході презентують ювілейний смартфон, який підготували до 8-річчя китайського бренду. Окрім нього презентують ще багато новинок, що раніше підтвердив голова Xiaomi.

Таку інформацію опублікували на офіційній сторінці корпорації в соціальній мережі Weibo.

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Захід запланували на 31 травня в китайському місті Шеньчжень. Поки немає точних даних щодо кількості пристроїв, які будуть представлені. Спочатку очікувалося, що компанія випустить флагманський Mi7, але тепер з'являється все більше інформації про те, що публіці покажуть Mi8, приурочений до 8-річчя Xiaomi. Можливо, ми побачимо одразу два смартфона.

За інсайдерською інформацією, Mi8 отримає 8-ядерний процесор Snapdragon 845, подвійну камеру з функціями штучного інтелекту, систему сканування осіб, аналогічну Face ID в iPhone X, датчик відбитків пальців в екрані і підтримку бездротової зарядки.



Ціна Xiaomi Mi8

Xiaomi Mi8 буде коштувати 440 доларів (близько) за версію з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті, а топова модифікація з 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ ПЗУ обійдеться в 500 доларів (близько).

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Також 31 травня очікується анонс фітнес-трекера Mi Band 3 і, можливо, MIUI 10.