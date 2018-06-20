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Xiaomi оголосила дату презентації смартфона Redmi 6 Pro та планшета Mi Pad 4

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Xiaomi Redmi 6 Pro і Xiaomi Mi Pad 4 – дата презентації новинок Xiaomi
Xiaomi Redmi 6 Pro і Xiaomi Mi Pad 4 – дата презентації новинок Xiaomi / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi опублікувала офіційні постери, які розкрили дату презентації смартфона Redmi 6 Pro та планшета Mi Pad 4. Наразі вже відомо, що Redmi 6 Pro стане більш продуктивною версією представлених раніше бюджетних моделей Redmi 6 та Redmi 6A.

Про це повідомляє Gizchina.

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Згідно з постерами, опублікованими на офіційній сторінці Redmi в китайській соціальній мережі Weibo, презентація смартфона Xiaomi Redmi 6 Pro відбудеться 25 червня, в один день з планшетом Mi Pad 4. Також в мережі опублікували інсайдерські фотографії новинки, які підтверджують раніше опубліковану інформацію з посиланням на агентство TENAA.

Xiaomi Redmi 6 Pro
Xiaomi Redmi 6 Pro презентують 25 червня

Redmi 6 Pro отримає 5,84-дюймовий дисплей зі співвідношенням 19:9 і вирізом у верхній частині екрану. За наявною інформацією, "серцем" смартфона стане 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 625 з частотою 2,0 ГГц. Залежно від модифікації, користувачам будуть доступні 2/3/4 ГБ оперативної пам'яті і внутрішній накопичувач на 16/32/64 ГБ відповідно. Ємність акумулятора пристрою складе 4 000 міліампер годин. Смартфон буде доступний в різних кольорах корпусу і буде працювати під управлінням Android 8.1 Oreo.

Xiaomi Redmi 6 Pro 

Такий вигляд має задня панель Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro
Xiaomi Redmi 6 Pro отримає подвійну основну камеру та виріз в екрані

Інформації про планшет Mi Pad 4 як і раніше небагато: ймовірно пристрій отримає 8-ядерний процесор Snapdragon 660, 13-мегапіксельну основну і 5-мегапіксельну фронтальну камери і акумулятор ємністю 6 000 міліампер годин.

Xiaomi Mi Pad 4
Xiaomi Mi Pad 4 презентують 25 червня разом з Xiaomi Redmi 6 Pro ​

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Раніше передбачалося, що презентація Xiaomi Mi Max 3 пройде в один день з Redmi 6 Pro, але офіційного підтвердження цьому компанія поки не давала. Ціна всіх новинок теж залишається невідомою.

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Теги: Техно Xiaomi Ґаджети Китай
Джерело: 24 Канал
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