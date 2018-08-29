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Новий смартфон Xiaomi Poco F1 в Україні вже можна замовити зі знижкою

237 Читать новость на русском
Xiaomi Poco F1 можна замовити зі знижкою
Xiaomi Poco F1 можна замовити зі знижкою / itc.ua

Новий флагманський смартфон Xiaomi Poco F1 вже можна придбати в Україні. Наразі доступне попереднє замовлення. При цьому у цей період смартфон можна придбати зі знижкою у тисячу гривень.

Про це йдеться в офіційній спільноті Mi Ukraine у Facebook.

Спеціальна ціна діє на модель у синьому кольорі корпусу із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті.

Читайте також: Xiaomi Poco F1 представили офіційно: характеристики і ціна

Як відомо, заявлена ціна на цей смартфон в Україні є 10 999 гривень.

Poco F1 отримав 6,18-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2246х1080 точок. При цьому смартфон став найдешевшим флагманом, що працює на топовому процесорі Snapdragon 845 з частотою 2,8 ГГц. Також новинку доповнили рідинною системою охолодження LiquidCool.

Смартфон отримав здвоєну камеру із сенсорами з роздільною здатністю 12 і 5 Мп та 20-мегапіксельну фронтальну камери. Батарея новинки має ємність 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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