Новий смартфон Xiaomi Poco F1 в Україні вже можна замовити зі знижкою

Новий флагманський смартфон Xiaomi Poco F1 вже можна придбати в Україні. Наразі доступне попереднє замовлення. При цьому у цей період смартфон можна придбати зі знижкою у тисячу гривень.

Про це йдеться в офіційній спільноті Mi Ukraine у Facebook.

Спеціальна ціна діє на модель у синьому кольорі корпусу із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті.

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Як відомо, заявлена ціна на цей смартфон в Україні є 10 999 гривень.

Poco F1 отримав 6,18-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2246х1080 точок. При цьому смартфон став найдешевшим флагманом, що працює на топовому процесорі Snapdragon 845 з частотою 2,8 ГГц. Також новинку доповнили рідинною системою охолодження LiquidCool.

Смартфон отримав здвоєну камеру із сенсорами з роздільною здатністю 12 і 5 Мп та 20-мегапіксельну фронтальну камери. Батарея новинки має ємність 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

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