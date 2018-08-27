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Найдешевший флагман Xiaomi Poco F1 можна буде купити в Україні: ціна смартфона

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Xiaomi Poco F1: ціна в Україні
Xiaomi Poco F1: ціна в Україні / ixbt.com

27 серпня відбулась міжнародна презентація нового флагманського смартфону Xiaomi Poco F1. Під час представлення стало відомо, що новинка надійде в продаж і в Україні.

Про це пише tehnot.com.

Як відомо, смартфон Poco F1 отримав топовий процесор Snapdragon 845. При цьому його базова версія на індійському ринку оцінена у 300 доларів (8 100 гривень). Таким чином смартфон став найдешевшим флагманом компанії.

Читайте також: Xiaomi Poco F1 представили офіційно: характеристики і ціна

Коли пристрій надійде у продаж в Україні – поки невідомо.

Poco F1 отримав 6,18-дюймовий екран з роздільною здатністю 1080х2246 точок, подвійну основну камеру 12 і 5 Мп та 20-мегапіксельну фронтальну. Ємність батареї складає 4000 мАг. Також пристрій отримав рідинну систему охолодження LiquidCool.

Ціна Xiaomi Poco F1 в Україні

Базова версія смартфона Poco F1 з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті на індійському ринку буде коштувати 20 тисяч рупій (це 300 доларів або 8 100 гривень). Просунута версія смартфону з модифікацією 6/128 ГБ коштує в Індії 23 тисячі рупій (330 доларів або 9 100 гривень). А топова версія (знову ж таки йдеться про індійський ринок) з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті оцінена у 28 тисяч рупій (400 доларів або 11 100 гривень).

При цьому в Україні базова версія з 6/64 ГБ пам'яті оцінена у 10 999 гривень. 

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Теги: Смартфони Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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