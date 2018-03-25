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Xiaomi представила електробритву Smate

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Електробритва Smate від Xiaomi
Електробритва Smate від Xiaomi / ilenta.com

Компанія Xiaomi запустила на своїй краудфандінговой платформі новий продукт виробництва Youpin – електробритву Smate з чотирма лезами.

Про це пише ilenta.com.

Xiaomi Smate обладнана високошвидкісним мотором – 8000 обертів на хвилину. Як заявляє виробник, повний процес гоління займе не більше трьох хвилин.

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Бритва Xiaomi Smate має чотири види лез і плаваючу головку, що забезпечує максимально чисте гоління. Леза бритви виготовлені з міцної нержавіючої сталі, а корпус – з матового алюмінієвого сплаву і гуми. Цей метал використовується для виробництва скальпелів та інших медичних інструментів.

Акумулятор Xiaomi Smate забезпечує до 60 хвилин безперервної роботи. Заряджається бритва через USB-порт. Час повної зарядки складає близько години.

Бритва Xiaomi Smate надійде у продаж 23 квітня. Вартість пристрою становить близько 43 доларів (1 100 гривень).

Xiaomi представила електробритву Smate

Електробритва Smate

Теги: Техно Побутова техніка Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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