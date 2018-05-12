Xiaomi представила годинник, що працює без підзарядки 5 років

Китайська компанія Xiaomi представила кварцові годинники Xiaomi I8, які працюють на одному заряді протягом 5 років. Також ці годинники захищені від вологи, тож з ними можна занурюватись на глибину до 50 метрів.

Про це пише akket.com. Годинник виготовлений зі сталевого корпусу і витримує тиск в 5 атмосфер. Xiaomi I8 має надійти у продаж наприкінці травня. Читайте також: Xiaomi Mi Band 3 знову "засвітився" на руці голови компанії до офіційного анонсу Циферблат прикритий сапфіровим склом, який захищає годинник від подряпин та пошкоджень. На одному заряді батарея годинника Xiaomi I8 працює протягом 5 років, причому вони можуть функціонувати при будь-якій температурі. Класична модель має циферблат розміром 36 мм і вагою в 50 грамів, і коштує 63 долари(1600 гривень). Доступна й інша версія годинника зі циферблатом 41 мм та вагою у 60 грамів. Щоправда вартість цієї моделі поки невідома. Xiaomi I8 не боїться води