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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Xiaomi представила годинник, що працює без підзарядки 5 років

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Кварцові годинники Xiaomi I8
Кварцові годинники Xiaomi I8 / Фото з відкритих джерел

Китайська компанія Xiaomi представила кварцові годинники Xiaomi I8, які працюють на одному заряді протягом 5 років. Також ці годинники захищені від вологи, тож з ними можна занурюватись на глибину до 50 метрів.

Про це пише akket.com.

Годинник виготовлений зі сталевого корпусу і витримує тиск в 5 атмосфер. Xiaomi I8 має надійти у продаж наприкінці травня.

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Циферблат прикритий сапфіровим склом, який захищає годинник від подряпин та пошкоджень.

На одному заряді батарея годинника Xiaomi I8 працює протягом 5 років, причому вони можуть функціонувати при будь-якій температурі.

Класична модель має циферблат розміром 36 мм і вагою в 50 грамів, і коштує 63 долари(1600 гривень). Доступна й інша версія годинника зі циферблатом 41 мм та вагою у 60 грамів. Щоправда вартість цієї моделі поки невідома.

Xiaomi I8

Xiaomi I8 не боїться води

Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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