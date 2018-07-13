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Xiaomi представила ігрове крісло AutoFull: виглядає круто і доступна ціна

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Крісло AutoFull
Крісло AutoFull / prostotech.com

Китайська корпорація Xiaomi не припиняє дивувати своїх користувачів – цього разу інженери компанії підготували "подарунок" для геймерів. Це крісло AutoFull, призначене для гравців.

Про це повідомляє prostotech.com.

AutoFull

AutoFull вуже доступне для купівлі

AutoFull має сталеву раму, полімерний пінопласт покритий шкірою PU третього покоління. Також його укомплектували двома подушками – одна для шиї, інша – для талії.

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Крісло можна налаштувати на чотири різних кути – на 90, 100, 120 і 155 градусів. Найвища вага, що може витримати крісло –136 кг. Підлокітники також можуть бути відрегульовані до 41 см у висоту.

AutoFull

Коштує AutoFull майже 4 тисячі гривень

При цьому коштує таке крісло 999 юанів – це 150 доларів або 3900 гривень. Крісло AutoFull вже доступне для покупки в магазині Youpin.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

AutoFull

AutoFull має дві подушки для більшого комфорту

Теги: Ігри Xiaomi Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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