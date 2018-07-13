Xiaomi представила ігрове крісло AutoFull: виглядає круто і доступна ціна

Китайська корпорація Xiaomi не припиняє дивувати своїх користувачів – цього разу інженери компанії підготували "подарунок" для геймерів. Це крісло AutoFull, призначене для гравців.

Про це повідомляє prostotech.com.

AutoFull вуже доступне для купівлі

AutoFull має сталеву раму, полімерний пінопласт покритий шкірою PU третього покоління. Також його укомплектували двома подушками – одна для шиї, інша – для талії.

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Крісло можна налаштувати на чотири різних кути – на 90, 100, 120 і 155 градусів. Найвища вага, що може витримати крісло –136 кг. Підлокітники також можуть бути відрегульовані до 41 см у висоту.

Коштує AutoFull майже 4 тисячі гривень

При цьому коштує таке крісло 999 юанів – це 150 доларів або 3900 гривень. Крісло AutoFull вже доступне для покупки в магазині Youpin.

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AutoFull має дві подушки для більшого комфорту