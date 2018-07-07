Xiaomi представила корисну розробку, що пригодиться у кожній квартирі

Китайська компанія Xiaomi продовжує радувати користувачів цікавими розробками. Так, на майданчику колективного фінансування компанія розпочала збір коштів на механізовану електросушарку для білизни.

Про це повідомляє china-review.com.ua.

При цьому виробляти сушарку буде партнер Xiaomi, компанія Hangzhou Bang Technology.

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Ця електросушарка може висушити абсолютно мокрий одяг загальною вагою до 30 кг. На це потрібно кілька годин. Перевагою сушарки є компактність, адже вона займає мало місця.

Hangzhou Bang Technology дуже компактна

Пристрій має електродвигун, який може автоматично опускати і піднімати одяг для більш якісної просушки. При цьому простір навколо сушарки підсвічується світлодіодними елементами.

Сушарка має надійти у продаж вже у серпні. І коштуватиме пристрій 135 доларів – це близько 3500 гривень.

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