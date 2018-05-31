Xiaomi представила MIUI 10: які смартфони і коли отримають прошивку

31 травня у Китаю відбулась закрита презентація, під час якої компанія Xiaomi презентувала операційну систему MIUI 10 для своїх смартфонів. При цьому протестувати нову прошивку деякі користувачі зможуть вже у червні.

Отож власники смартфонів Xiaomi отримають підтримку штучного інтелекту при роботі з камерою. Він має підвищити якість фотографій як на основній, так і на фронтальній камерах.

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Ще одне помітне оновлення стосується екрану багатозадачності, який тепер перегортуються вертикально, а не горизонтально.

Особливу увагу прошивці MIUI 10 приділили підтримці жестів і адаптації всього інтерфейсу до витягнутих вертикально екранів.

Як пише видання akket.com, посилаючись на власні джерела, вже з 1 червня стартує закрите бета-тестування прошивки MIUI 10. А наприкінці цього місяця відбудеться відкрите, тоді встановити нову прошивку зможуть власники таких смартфонів: Mi 8, Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi 6X, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Redmi S2 і Redmi Note 5.

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Вже наприкінці липня можна буде завантажити тестову версію MIUI 10 на такі моделі смартфонів: Mi Note 3, Mi 5X, Mi 5c, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4, Mi 4c, Mi 4S, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 5, Redmi 5A , Redmi 5 Plus, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 3S / 3X, Redmi Pro, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 4X і Redmi Note 3 Pro.

Коли відбудеться реліз фінальної стабільної версії операційної системи MIUI 10 поки невідомо.

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