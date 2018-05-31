19:39
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
30°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Xiaomi представила MIUI 10: які смартфони і коли отримають прошивку

156 Читать новость на русском
Xiaomi представила операційну систему MIUI 10
Xiaomi представила операційну систему MIUI 10 / gizmochina.com

31 травня у Китаю відбулась закрита презентація, під час якої компанія Xiaomi презентувала операційну систему MIUI 10 для своїх смартфонів. При цьому протестувати нову прошивку деякі користувачі зможуть вже у червні.

Отож власники смартфонів Xiaomi отримають підтримку штучного інтелекту при роботі з камерою. Він має підвищити якість фотографій як на основній, так і на фронтальній камерах.

Читайте також: Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції

Ще одне помітне оновлення стосується екрану багатозадачності, який тепер перегортуються вертикально, а не горизонтально.

Особливу увагу прошивці MIUI 10 приділили підтримці жестів і адаптації всього інтерфейсу до витягнутих вертикально екранів.

Як пише видання akket.com, посилаючись на власні джерела, вже з 1 червня стартує закрите бета-тестування прошивки MIUI 10. А наприкінці цього місяця відбудеться відкрите, тоді встановити нову прошивку зможуть власники таких смартфонів: Mi 8, Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi 6X, Mi 6, Mi 5, Mi Note 2, Redmi S2 і Redmi Note 5.

Читайте також: Xiaomi офіційно презентувала Xiaomi Mi8 та Xiaomi Mi8 SE: огляд, характеристики та вражаюча ціна

Вже наприкінці липня можна буде завантажити тестову версію MIUI 10 на такі моделі смартфонів: Mi Note 3, Mi 5X, Mi 5c, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 4, Mi 4c, Mi 4S, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 5, Redmi 5A , Redmi 5 Plus, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 3S / 3X, Redmi Pro, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 4X і Redmi Note 3 Pro.

Коли відбудеться реліз фінальної стабільної версії операційної системи MIUI 10 поки невідомо.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2250
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук