07:46
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
  • неділя
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект

Xiaomi представила недорогого робота, який вміє доглядати за дітьми

125 Читать новость на русском
Робот від Xiaomi
Робот від Xiaomi / xiaomitoday.com

Китайська компанія Xiaomi не перестає дивувати своїх користувачів. Цього разу китайці представили компактного робота під назвою NUWA XiaoDan, якого навчили доглядати за дітьми.

Про це йдеться на порталі Хiaomitoday.com.

Робот підтримує технологію штучного інтелекту та вміє демонструвати деякі емоції.

Читайте також: Науковці випадково створили "психопата"

Так, XiaoDan вміє розпізнавати обличчя, об'єкти, жести, джерела звуку, а також аналізувати семантику і розуміти діалоги. Цей робот створює динамічну тривимірну модель емоцій, яка змінює емоційну поведінку людей. Тож взаємодія з роботом відбувається природніше.

NUWA XiaoDan

Робот коштує майже 10 тисяч гривень

Xiaomi NUWA XiaoDan може стати домашньою нянькою чи репетитором, навчаючи дітей англійської, математики або астрономії.

Робот важить 4 кг і може рухатися завдяки колесам. XiaoDan оснащений 7-дюймовим екран, який виконує функцію обличчя. Він також має камеру, яка може записувати відео 720p і здійснювати відеодзвінки через WiFi.

NUWA XiaoDan

Робот вміє демонструвати емоції

Вже незабаром новинка з’явиться на китайському ринку. Там він буде коштувати 2300 юанів, це близько 9400 гривень.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Розробки Xiaomi робототехніка Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 13 червня: знеструмлений Крим, уряд Грузії у відставці та Росія напередодні ЧС
13 червня, 22:16 Головні новини 13 червня: знеструмлений Крим, уряд Грузії у відставці та Росія напередодні ЧС
3159
Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
13 червня, 22:01 Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
Наталія Заболотна 424
ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
13 червня, 21:01 ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
732
Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
13 червня, 21:00 Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
617
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев или правильные меры безопасности
13 червня, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 632
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук