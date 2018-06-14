Xiaomi представила недорогого робота, який вміє доглядати за дітьми

Китайська компанія Xiaomi не перестає дивувати своїх користувачів. Цього разу китайці представили компактного робота під назвою NUWA XiaoDan, якого навчили доглядати за дітьми.

Про це йдеться на порталі Хiaomitoday.com.

Робот підтримує технологію штучного інтелекту та вміє демонструвати деякі емоції.

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Так, XiaoDan вміє розпізнавати обличчя, об'єкти, жести, джерела звуку, а також аналізувати семантику і розуміти діалоги. Цей робот створює динамічну тривимірну модель емоцій, яка змінює емоційну поведінку людей. Тож взаємодія з роботом відбувається природніше.

Робот коштує майже 10 тисяч гривень

Xiaomi NUWA XiaoDan може стати домашньою нянькою чи репетитором, навчаючи дітей англійської, математики або астрономії.

Робот важить 4 кг і може рухатися завдяки колесам. XiaoDan оснащений 7-дюймовим екран, який виконує функцію обличчя. Він також має камеру, яка може записувати відео 720p і здійснювати відеодзвінки через WiFi.

Робот вміє демонструвати емоції

Вже незабаром новинка з’явиться на китайському ринку. Там він буде коштувати 2300 юанів, це близько 9400 гривень.

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