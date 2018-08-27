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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Xiaomi представила незвичайну новинку

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Xiaomi Echo Stationery Storage Box
Xiaomi Echo Stationery Storage Box / Фото з вільних джерел

В асортименті китайської компанії Xiaomi з’явився пенал для канцелярських приладь. Новинка отримала назву Echo Stationery Storage Box, а коштуватиме всього 3 долари.

Про це повідомляє Gizchina.

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Варто зазначити, що Xiaomi пропонує носити в пеналі не тільки ручки і олівці, а й предмети для макіяжу (помаду, туш, блиск для губ і так далі), або кабелі, зарядні пристрої та багато іншого.

Xiaomi Echo Stationery Storage Box
Xiaomi Echo Stationery Storage Box

Розміри Echo Stationery Storage Box складають 195 x 67 x 30 міліметрів. Він виготовлений з високоякісного міцного поліпропілену білого матового кольору або повністю прозорого. Як вже зазначалося, новинку можна придбати всього за 3 долари (близько 80 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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