Xiaomi представила незвичний диван за 150 доларів

Китайська корпорація Xiaomi представила ще одну не типову для компанії річ –диван. Щоправда це не типовий предмет меблів, а модульний, який збирається з окремих блоків.

Про це повідомляє gizchina.

Завдяки цьому диван зручніше розміщувати у приміщенні. Базова одномісна модель, яка більше схожа на крісло, коштує 150 доларів ( 3900 гривень). При цьому цю модель можна розширити до двомісної або тримісної. Однак, максимальна конфігурація обійдеться користувачам у 540 доларів.

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Оббивка дивану виготовлена із текстилю, а секції виготовлені зі спіненого матеріалу щільністю 35 кг/м3. В компанії запевняють, що конфігурація не втрачають свої властивості навіть після тривалого використання.

Каркас дивана виготовлений з водостійкої багатошарової фанери, а пружина розрахована на навантаження до 350 кг.

Сидіння має ширину 60 см, що має бути достатнє для того, щоб не тільки сидіти, а й лежати.

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