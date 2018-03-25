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Xiaomi представила нові компактні навушники: ціна приємно дивує

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Нові навушники від Xiaomi
Нові навушники від Xiaomi / Фото з відкритих джерел

Компанія Xiaomi представила нові навушники-вкладиші Mi Half In-Ear. При цьому ціна новинки доволі приваблива – 11 доларів або близько 300 гривень.

Про це повідомляє tehnot.com.

Навушники мають пластиковий корпус, стилізований під кераміку та кабель довжиною 1,25 метра. Вони також мають пульт з мікрофоном і трьома кнопками для плеєра.

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Гарнітура оснащена динамічними випромінювачами з керамічною пластиною, а динамічний діапазон заявлений на рівні 20-40000 Гц, що в теорії це дасть змогу відтворювати звук, максимально наближений до оригіналу.

Чутливість складає 105 дБ/мБт (вище середнього рівня), що означає досить високу гучність відтворення.

Mi Half In-Ear мають сертифікацію Hi-Res Audio, тобто можуть відтворювати якісніше, ніж у CD.

Навушники можна придбати у чорному і білому кольорах.

Xiaomi представила нові компактні навушники

Ціна Mi Half In-Ear – 11 доларів

Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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