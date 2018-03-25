Xiaomi представила нові компактні навушники: ціна приємно дивує
Компанія Xiaomi представила нові навушники-вкладиші Mi Half In-Ear. При цьому ціна новинки доволі приваблива – 11 доларів або близько 300 гривень.
Про це повідомляє tehnot.com.
Навушники мають пластиковий корпус, стилізований під кераміку та кабель довжиною 1,25 метра. Вони також мають пульт з мікрофоном і трьома кнопками для плеєра.
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Гарнітура оснащена динамічними випромінювачами з керамічною пластиною, а динамічний діапазон заявлений на рівні 20-40000 Гц, що в теорії це дасть змогу відтворювати звук, максимально наближений до оригіналу.
Чутливість складає 105 дБ/мБт (вище середнього рівня), що означає досить високу гучність відтворення.
Mi Half In-Ear мають сертифікацію Hi-Res Audio, тобто можуть відтворювати якісніше, ніж у CD.
Навушники можна придбати у чорному і білому кольорах.
Ціна Mi Half In-Ear – 11 доларів
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