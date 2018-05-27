Xiaomi представила нові "розумні" телевізори: ціни приємно дивують

В Китаї презентували нові смарт-телевізори Xiaomi. Компанія представила дві моделі Mi TV 4S, який має діагональ 55 та 43 дюйма, 55-дюймовий Mi TV 4X та 32-дюймовий Mi TV 4C.

Про це повідомляє gizmochina.

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З усіх новинок тільки у 55-дюймового Xiaomi Mi TV 4S екран має вигнуту форму з радіусом кривизни 4000R. Його дисплей має роздільну здатність 4K і підтримку HDR. За звук відповідає аудіосистема з двох динаміків потужністю по 8 Вт з підтримкою декодування H.264 / 265 і Dolby Audio / DTS-HD. «Мозком» телевізора виступає 64-бітний 4-ядерний процесор з 2 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 8 ГБ. Вартість 55-дюймового Xiaomi Mi TV 4S становить 516 доларів (близько 13 470 гривень).



Вигнутий 55-дюймовий телевізор Xiaomi Mi TV 4S

Також була представлена ​​43-дюймова версія Mi TV 4S, яка відрізняється від попереднього телевізора пласкою формою 4K-екрану, 1 ГБ оперативної пам'яті і динаміками потужністю по 6 Вт. Його вартість становить 281 доларів (близько 7 335 гривень).

55-дюймовий Xiaomi Mi TV 4X оснащений 4K-дисплеєм з підтримкою HDR і тонкими рамками по периметру. За всіма характеристиками він схожий з 55-дюймовим Mi TV 4S. Телевізор буде продаватися за ціною 438 доларів (близько 11 435 гривень).



Xiaomi презентувала 4 нових телевізори

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Найдоступнішим рішенням з представлених новинок став 32-дюймовий Xiaomi Mi TV 4C. У ньому використовується панель з роздільною здатністю 1366 х 768 пікселів і кутами огляду 178 градусів. Апарат оснащений 1 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем на 4 ГБ. З роз'ємів у нього є два порти HMDI, один USB і 3,5-мм аудіовихід. Телевізор обладнаний двома динаміками по 8 Вт і підтримкою DTS-HD. Його вартість складає 156 доларів (близько 4 070 гривень).

Варто зазначити, що всі ціни вказані виключно для китайського ринку. Коли вони з’являться на прилавках європейських магазинів, наразі не відомо.