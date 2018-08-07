Xiaomi представила новий фітнес-браслет Black Plus NFC: чим він кращий за Mi Band 3

Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 3 став хітом продажів одразу після появи на ринку. Проте незважаючи на всі переваги новинки, багатьом користувачам не вистачило NFC-чіпа в корпусі пристрою. Тому китайський виробник вирішив випустити новинку під назвою Black Plus NFC, яка може потіснити Mi Band 3.

Про це повідомляє Gizchina.

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Сьогодні, 7 серпня, компанія Xiaomi анонсувала новий ґаджет під назвою Black Plus NFC. Крім затребуваною функції NFC, фітнес-треке може похизуватися значними характеристиками екрану.

Основні характеристики

AMOLED-дисплей ґаджета діагоналлю 0,95-дюймів з роздільною здатністю 240 x 120 точок відображає 24-бітний колір з охопленням RGB-діапазону до 100%.

Ємність вбудованого акумулятора – 120 міліампер годин, але ця цифра компенсується оптимізацією енергозбереження та низьким робочим струмом. Виробник обіцяє до 18 днів автономної роботи "розумного" браслета на одній зарядці.



Xiaomi Black Plus NFC стане покращеною версією Xiaomi Mi Band 3

Пристрій підтримує виведення повідомлень, а завдяки NFC-чіпу браслет можна використовувати як платіжний засіб, так і ключ-карти для розумних дверей і замків. На даний момент розширені функції діють тільки на території Китаю, але не виключено, що з виходом на глобальний ринок оновлення прошивки принесе додаткові функції і в інші країни.



Xiaomi Black Plus NFC виводитиме повідомлення на дисплей

Основні функції Black Plus NFC включають в себе датчик частоти серцевих скорочень з високоточним алгоритмом фільтрації перешкод від руху. Завдяки захисту від води з можливістю занурення на глибину до 50 метрів, його можна використовувати в басейні або відкритій водоймі.



Xiaomi Black Plus NFC отримає кольоровий дисплей

Дата релізу та ціна

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На відміну від серії Mi Band, браслет буде випускатися компанією Shenzhen Ruyi Discovery Technology за схемою краудфандінга, ймовірно, цим і пояснюється нова назва лінійки. Вартість пристрою за попереднім замовленням – 34 долари (близько 900 гривень), а початок поставок на китайський ринок заплановано на 20 вересня цього року.



Ціна Xiaomi Black Plus NFC

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