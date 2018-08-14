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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Xiaomi представила новий планшет Mi Pad 4 Plus, який має стати "прямим конкурентом" iPad

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Xiaomi представила новий планшет Mi Pad 4 Plus
Xiaomi представила новий планшет Mi Pad 4 Plus / mi.com

Компанія Xiaomi офіційно представила новий планшет Mi Pad 4 Plus, що отримав 10,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD 1920x1200 пікселів з співвідношенням сторін 16:10.

Про це повідомляє видання GizmoChina.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus став удосконаленою версією планшета Xiaomi Mi Pad 4, який представили у червні.

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Як запевняють розробники, новий планшет стане конкурентом iPad від Apple.

Планшет працює на процесорі Snapdragon 660 з 4 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті. Ємність акумулятора складає 8620 мАг. Планшет оснащений сканером відбитків пальців та підтримує функцію Face Unlock.

Mi Pad 4 Plus

Mi Pad 4 Plus має скласти конкуренцію iPad

Також пристрій має 13-мегапіксельну основну камеру з діафрагмою f/2.0, та 5-мегапіксельну селфі-камеру з діафрагмою f/2.0 з підтримкою HDR і розпізнавання обличчя.

Новинка надійде у продаж 16 серпня. Ціна версії на 64 ГБ складе 275 доларів (7 400 гривень), а планшет на 128 ГБ флеш-пам’яті оцінили у 304 долари (8 200 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Xiaomi планшети
Джерело: 24 Канал
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