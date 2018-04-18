Xiaomi представила потужну стереосистему за хорошу ціну

Компанія Xiaomi представила преміальну стереосистему для телевізорів Xiaomi Mi TV Speaker. І треба наголосити, що ціна новинки дуже доступна.

Про це пише akket.com.

Mi TV Speaker має мінімалістичний зовнішній вигляд та хорошу якість звучання. Система складається з двох 2,5-дюймових сабвуферів, тож звук виходить значно більш реалістичним, особливо під час вибухів, перестрілок і інших екшн-сцен.

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Mi TV Speaker має мінімалістичний дизайн

Також Xiaomi Mi TV Speaker оснащена 4 пасивними випромінювачами, які здатні відтворювати частоти з діапазону від 50 Гц до 25 кГц.

Підключити стереосистему до пристрою можна двома способами – S / PDIF або ж звичний 3,5 мм аудіороз'єм. Крім того, система має модуль Bluetooth, тож прилад можна під’єднувати до планшетів, смартфонів, ноутбуків тощо.

Кнопки управління розміщені на верхній частині, по центру пристрою. Ними можна керувати гучністю, ставити відтворення на паузу, активувати Bluetooth та, власне, вимикати чи вмикати пристрій.

У продаж Xiaomi Mi TV Speaker надійде вже цього тижня. Ціна – 60 доларів, або 1500 гривень.

Mi TV Speaker коштує півтори тисячі гривень