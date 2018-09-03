Xiaomi представила пристрій, що врятує від болю у спині

Одна із найбільших проблем офісних працівників – проблеми зі спиною. Голова постійно опущена донизу, тож з часом виникає біль у шийному відділі хребта. Тож компанія Xiaomi представила масажер, що має боротись з цими проблемами.

Про це пише prostotech.com.

Масажер має назву Xiaomi Mini Neck Massager. Його основна зона застосування – шийний відділ хребта, хоча ним можна масажувати й інші точки, наприклад, в області колін.

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Як запевняють розробники, пристрій всього за 15 хвилин може розслабити м'язи і відновити нормальний кровообіг в зоні 7-го шийного хребця.

Пристрій імітує класичний ручний масаж. Він працює на моторі, що забезпечує до 5800 рухів за хвилину.

Масажер від Xiaomi

Вартість Xiaomi Mini Neck Massager, за попередніми даними, становить близько 1100 гривень.

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