Xiaomi представила цікавий продукт, що дуже пригодиться у відпустці

Компанія Xiaomi презентувала чергову розробку, яка зараз неабияк актуальна. Це водонепроникний чохол для смартфонів. Він може вмістити ґаджети, розмір яких не перевищує розміром 6 дюймів.

Про це повідомляє видання Prostotech.com.

Чохол виготовлений зі спеціального поліуретану. Цікаво, що новинка від Xiaomi може не просто зберігати пристрій, захищаючи від води. У цьому чохлі можна також робити фото або відео з мокрими руками або навіть під водою. Для цього в чохлі є площина зі спеціального прозорого матеріалу, який не спотворює зображення, тож ви можете робити якісні фото навіть під водою.

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Смартфон у чохлі може бути під водою до 10 годин

Передня частина чохла виготовлена ​​з матеріалу, який добре розпізнає жести на екрані. Як запевнили у компанії, цей чохол зі смартфоном можна тримати у воді до 10 годин.

До речі, коштує чохол зовсім небагато – 5 доларів або 130 гривень.

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