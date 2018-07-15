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Телеканал новин 24 Новини Побутова техніка

Xiaomi представила цікаву смарт-камеру за 20 доларів

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Розумна камера Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P
Розумна камера Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P / Фото з відкритих джерел

Корпорація Xiaomi представила свій новий продукт – розумну камеру Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P. Коштує новинка близько 20 доларів.

Про це повідомляє prostotech.com.

Камера має роздільну здатність Full HD і оснащена 130-градусним супер-ширококутним об'єктивом, що забезпечує чітке зображення з прекрасним полем перегляду (FOV).

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Пристрій добре знімає навіть вночі.

Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P оснащена 940мм інфрачервоним світлом, забезпечує ефективний діапазон нічного бачення до 10 метрів. Пристрій використовує подвійний Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц), що забезпечує стабільний сигнал для бездротових з'єднань.

Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P

Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P коштує 500 гривень

Xiaomi Mijia 1080p Smart IP камера також дозволяє розраховувати на ідеальну інтеграцію з іншими продуктами Mijia.

Вартість камери становить 129 юанів – це 20 доларів або 500 гривень.

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Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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