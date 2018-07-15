Xiaomi представила цікаву смарт-камеру за 20 доларів

Корпорація Xiaomi представила свій новий продукт – розумну камеру Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P. Коштує новинка близько 20 доларів.

Про це повідомляє prostotech.com.

Камера має роздільну здатність Full HD і оснащена 130-градусним супер-ширококутним об'єктивом, що забезпечує чітке зображення з прекрасним полем перегляду (FOV).

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Пристрій добре знімає навіть вночі.

Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P оснащена 940мм інфрачервоним світлом, забезпечує ефективний діапазон нічного бачення до 10 метрів. Пристрій використовує подвійний Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц), що забезпечує стабільний сигнал для бездротових з'єднань.

Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P коштує 500 гривень

Xiaomi Mijia 1080p Smart IP камера також дозволяє розраховувати на ідеальну інтеграцію з іншими продуктами Mijia.

Вартість камери становить 129 юанів – це 20 доларів або 500 гривень.

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