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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Xiaomi представила універсальну електроплитку

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Xiaomi представила універсальну електроплитку
Xiaomi представила універсальну електроплитку

Китайська компанія Xiaomi представила новий продукт - універсальна електроплитка OCooker. Це вже друга модель лінійки (перша була OCookr Kitcher).

Про це повідомляє Gizmochina.com.

Електроплитку представили на платформі для краудфандінгу (громадське фінансування).

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Від першої моделі нова OCooker відрізняється знімною каструлею (в попередньому варіанті нагрівальний елемент був вмонтований).

Так, нова електрична плита від OCooker вміє підтримувати температуру, та має різні режими приготування, регулювання нагріву тощо.

Цікаво, що її конструкція є модульною, тобто вона дає змогу використовувати кастрюлі як разом, так і окремо.

Новинка буде коштувати приблизно 31 долар. Наразі вже розкуплені усі запаси, однак вже незабаром мають з'явитись нові.

Універсальна електроплитка OCooker

Універсальна електроплитка OCooker

Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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