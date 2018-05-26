Xiaomi представила валізу, що відмикається за відбитком пальців: ціна новинки

Більшість сучасних валіз відмикаються за допомогою ключа або кодового замка. Китайська компанія Xiaomi пропонує більш сучасне рішення – валізу із сканером відбитків пальців.

Про це йдеться на офіційному сайті Xiaomi.

Новинка має назву Xiaomi 90 Points Smart Suitcase. Цю валізу можна відкривати за допомогою відбитків пальців, використовуючи для цього спеціальний TSA-замок. Це гарантує більш надійний захист, аніж звичайний замок.

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Щоправда у компанії відмовились від альтернативних замків, тож якщо із сканером щось трапиться, то найімовірніше, відкрити валізу без його поломки вже не вийде.

Валізу легко відкрити за відбитком пальців

Корпус валізи виконаний із міцного тришарового полікарбонату Makrolon, а рама з алюмінієвого сплаву серії 6000. Валіза працює на двох пальчикових батарейках, яких вистачає на 6 місяців. Також до неї можна підключати портативний акумулятор тоді, коли потрібно його відкрити.

Коліщатка валізи від Xiaomi вміють обертатися на всі 360 градусів, при цьому вони не видають жодного шуму.

Обсяг Xiaomi 90 Points Smart Suitcase становить 35 літрів. Новинка доступна у кількох кольорах: зеленому, жовтому і чорному. Офіційна рекомендована ціна новинки в Китаї – 125 доларів (3200 гривень).

Xiaomi 90 Points Smart Suitcase