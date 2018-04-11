Xiaomi представили автомобільну зарядку, що може заряджати ноутбук

Китайська компанія Xiaomi презентували ще одну новинку: автомобільна зарядка для ноутбуків Mi Car Inverter.

Про це пише prostotech.com.

Цей пристрій дає змогу заряджати не тільки телефон, навігатор, реєстратор та іншу дрібну електроніку, яка використовує постійний струм, але і пристрої, що використовують змінний струм, наприклад ноутбук.

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Mi Car Inverter вставляють у підсклянник і спеціальним кабелем підключають до прикурювача автомобіля. Користувач отримує 2х USB порти (5В, 2.1А), а також стандартну розетку для підключення пристроїв потужністю до 100 ват.

Наразі гніздо сумісне лише із китайським стандартом виделки, тож в інших регіонах доведеться використовувати перехідник

Ґаджет використовує цілий ряд захисних технологій: від перевантаження, від перевищення струму, від низької напруги, від короткого замикання, від перегріву тощо.

Вартість такої розетки у Китаю становить 31 долар (800 гривень).

Mi Car Inverter