Xiaomi представить недорогий флагманський смартфон

Компанія Xiaomi здобула свою популярність та завоювала багатомільйонну армію фанатів завдяки демократичним цінам на смартфони, проте з часом вони ставали все дорожчими. Згідно з новими даними, найближчим часом китайський виробник збирається випустити пристрій Mi-серії за доступною ціною.

Про це повідомляє Gizchina.

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Вже офіційно підтверджено, що в жовтні буде представлений безрамковий Mi Mix 3, а за свіжими даними, у вересні компанія планує випустити ще один пристрій. Він увійде в лінійку Mi8 і буде коштувати 299 доларів (близько 7 915 гривень). Для порівняння, Mi8 SE надійшов у продаж з цінником 263 долари (близько 6 960 гривень), а звичайний Mi8 – 395 доларів (близько 10 460 гривень).



У вересні Xiaomi представить новий смартфон

Джерело витоку не повідомляє, чого чекати від новинки. Можливо, це буде ще один недорогий смартфон з топовою начинкою. Наразі точна дата презентації не повідомляється.

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