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Xiaomi презентувала бездротовий порохотяг за доступною ціною

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Xiaomi презентувала бездротовий порохотяг
Xiaomi презентувала бездротовий порохотяг / akket.com

Китайська компанія Xiaomi випустила ще одну новинку – Xiaomi Roidmi Handheld Wireless Vacuum Cleaner або Roidmi F8. Це бездротової порохотяг, який має велику потужність всмоктування та може виконувати багато функцій.

Про це пише akket.com.

До речі, новинка вже виборола нагороду iF Design Award 2018 за видатні досягнення у сфері дизайну.

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Так, Roidmi F8 оснащений потужним мотором, що виконує 100 тисяч обертів за хвилину. Відтак, потужність всмоктування досягає 115 Вт, при цьому споживання електрики не перевищує 415 Вт.

Вага Xiaomi Roidmi F8 – 1,5 кілограма, а якщо встановити електричну щітку, то він збільшиться до 2,5 кілограма.

Порохотяг Roidmi F8 може виконувати багато функцій

Порохотяг Roidmi F8 може виконувати багато функцій

В основній насадці вмонтоване спеціальне світлодіодне підсвічування, що дає змогу прибирати у темних кутках.

Порохотяг від Xiaomi можна підклютичи до смартфона за допомогою відповідного додатку на базі iOS і Android. Так, на смартфоні можна побачити інформацію про ступінь зносу HEPA-фільтра, заповненості порохозбірника, заряд батареї, а також налаштовувати інші параметри, наприклад потужність всмоктування.

Офіційна ціна порохотяга в Китаю доволі бюджетна – 240 доларів (6300 гривень).

Бездротовий порохотяг від Xiaomi

Бездротовий порохотяг від Xiaomi

Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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