Xiaomi презентувала геймерську мишку Mi Gaming Mouse: ціна приємно дивує

Компанія Xiaomi випустила недорогу ігрову мишку Mi Gaming Mouse із світодіодною підсвіткою. Варто зазначити, що однією з приємних особливостей девайсу стане можливість його використання як з дротом, так і без.

Про це повідомляє gizmochina.

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Mi Gaming Mouse виконана в компактному симетричному корпусі з можливістю використання з проводом і без. Миша оснащена оптичним сенсором з можливістю регулювання DPI аж до 7 200.

Варто зазначити, що в новинці доступно п'ять стандартних режимів, кожен з яких позначається відповідним кольором світлодіодного підсвічування при перемиканні, а регулювання здійснюється за допомогою двох клавіш: збільшення і зменшення.



Xiaomi випустила дешеву геймерську мишку Mi Gaming Mouse

У миші використовується 32-бітний ARM-процесор, який підтримує можливість програмування за допомогою спеціального софту.

Приємною новиною для геймерів стане також вартість Mi Gaming Mouse, адже в Китаї мишку можна придбати всього за 39 доларів (близько 1020 гривень).

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