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Xiaomi презентувала ігровий ноутбук за доступною ціною

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Ігровий ноутбук Xiaomi
Ігровий ноутбук Xiaomi / Xiaomi

Компанія Xiaomi анонсувала вихід свого першого ноутбука Mi Gaming. Цей ноутбук має чудові характеристики і доступну ціну.

Про це пише prostotech.com.

Дизайн ноутбука дуже простий – компанія відмовилась від додавання будь-яких модних логотипів або наклейок. Вага ноутбука складає 2,7 кілограма, товщина 20,9 міліметра.

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Особливо має сподобатись геймерам клавіатура RGB (з чотирма налаштованим зонами) з 5 програмованими клавішами. Так, розробники припускають, що гравцям подобається замовляти їжу з доставкою додому, і одна з цих кнопок, може бути легко налаштована для замовлення всього одним натисненням.

Xiaomi презентувала ігровий ноутбук

Клавіатура має сподобатись геймерам

Ноутбук оснащений 15,6-дюймовим екраном FHD з вузькими рамками. Крім того, він може підключатися до двох інших зовнішніх моніторів 4K для максимального ігрового процесу. Він пропонує Dolby Atmos і Hi-Res Audio 2 x 3W колонки для відмінного звуку при ігровому процесі. Ноутбук також оснащений багатим набором портів, таких як HDMI 2.0, USB Type-C, Ethernet і USB 3.0.

Окрім того, ноутбук Mi Gaming оснащений спеціальною кнопкою TORNADO, яка запускає надшвидке охолодження, знижуючи температуру до 3-5 градусів Цельсія протягом 10 хвилин.

Вартість ноутбука становить 1440 доларів (близько 39 тисяч гривень). Однак, якщо така сума вам не по кишені, то Xiaomi пропонує бюджетніший варіант з графікою NVIDIA GTX 1050 Ti, 8 ГБ оперативної пам'яті і SSD / HDD ємністю 128 ГБ / 1 ТБ відповідно. Ціна цієї версії 956 доларів або 25 тисяч гривень.

Теги: Ґаджети Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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