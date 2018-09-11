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Xiaomi презентувала компактну бездротову гарнітуру Mi Bluetooth Headset Mini

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Xiaomi презентувала компактну бездротову гарнітуру Mi Bluetooth Headset Mini
/ Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi представила бездротову гарнітуру Mi Bluetooth Headset Mini, яка складається всього з одного навушника. Новинка створена для спортсменів, водіїв і просто звичайних кристувачів. Пристрій максимально компактний та легкий, тому його можна носити протягом цілого дня, не витягаючи з вуха.

Про це повідомляється на сайті item.mi.com.

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Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini продаватиметься в чорному і білому кольорах. Корпус гарнітури захищений від вологи за стандартом IPX4, так що її можна використовувати під час тренувань. У комплект поставки входять три силіконові насадки різних розмірів.

Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini
Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini – компактна гарнітура

В гарнітурі використовуються 7-міліметровий динамік і MEMS-мікрофон з можливістю придушення зовнішніх шумів. За допомогою кнопки на корпусі можна викликати голосового помічника, відповісти на дзвінок і зупинити або продовжити відтворення музики. Від вбудованого акумулятора ємністю 40 міліампер годин виробник обіцяє до 3 годин автономної роботи.

Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini
Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini важить всього 4,5 грама

Гарнітура Xiaomi Mi Bluetooth Headset Mini вже надійшла в продаж в Китаї за ціною 12 доларів (близько 340 гривень).

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Теги: Ґаджети Техно Китай Ціни Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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