Xiaomi презентувала нові бездротові навушники із захистом від вологи

Китайська корпорація Xiaomi представила новий продукт, який отримав назву Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset. Новинка являє собою стильне бездротові навушники з мікрофоном, які мають спеціальне кріплення для шиї та мають спеціальний захист від бризок та поту.

Про це повідомляє портал portaltele.com.ua.

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Головною особливістю нових бездротових навушників Xiaomi є спеціальний обідок з еластичного матеріалу, який можна акуратно погнути під будову шиї кожної конкретної людини. Таким чином можна регулювати посадку навушників. Крім того, новинка має дуже стильний та солідний зовнішній вигляд.



Xiaomi презентували нові Bluetooth навушники

Корпус всього виробу виконаний з пластику, який стилізований під метал. Використовувати алюміній виробник не став через його занадто велику вагу і дуже сильне охолодження цього матеріалу в холодну пору року.



Нові компактні Bluetooth навушники від Xiaomi

Новинка Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset працює на основі технології Bluetooth 4.0, а вбудований в неї чіп CSR8645 має підтримку кодеків aptX і ACC для забезпечення найкращої якості звучання. У пристрій вбудована акумуляторна батарея ємністю 137 міліампер годин, яка забезпечує до 8 годин відтворення музики при середньому рівні гучності і до 10 годин спілкування телефоном. Якщо просто покласти навушники і не використовувати їх, вони пропрацюють близько 9 діб. Опір становить 32 Ома, а відтворюваний частотний діапазон від 20 до 20 000 Герц.



Нові навушники від Xiaomi

Для підзарядки безпровідних навушників Xiaomi з вбудованим в них мікрофоном використовується роз'єм microUSB, а вага всього виробу становить 40 грамів.

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Придбати Mi Collar Bluetooth Headset покупці зможуть вже зовсім скоро в чорному, сріблястому і золотистому кольорах. Всі вони виглядають дуже стильно та ефектно. Офіційна рекомендована ціна новинки в Китаї становить близько 49 доларів (близько 1300 гривень). Продаж Xiaomi Mi Collar Bluetooth Headset стартує 3 квітня 2018 року.