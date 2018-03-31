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Xiaomi презентувала новий 50-дюймовий телевізор Mi TV 4C: характеристики та ціна

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Xiaomi Mi TV 4C
Xiaomi Mi TV 4C / Фото з вільних джерел

Xiaomi анонсувала нову модель телевізорів із 50-дюймовим дисплеєм із серії Mi TV 4C. Цей смарт-телевізор буде доступний для попередніх замовлень з 30 березня по 2 квітня, а перший продаж заплановано на 3 квітня.

Про це повідомляє портал prostotech.com.

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Дизайн Xiaomi Mi TV 4C

Новий 50-дюймовий Mi TV 4C оснащений ультра тонкими рамками та підтримує 4K HDR. Екран надвисокої роздільної здатності 4K має дозвіл 3840 x 2160 пікселів і кут огляду 178 градусів, плюс частоту оновлення 50 Герца. Він також має динамічний відгук в 9,5 мілісекунд.


50-дюймовий Xiaomi Mi TV 4C

Смарт-телевізор обладнаний 3 портами HDMI, 2 портами USB та портом Ethernet для підключення дротового Інтернету. Всі порти розташовані збоку, що робить телевізор більш зручним для використання. Він також має стандартний Bluetooth-пульт дистанційного керування, який також підтримує керування голосовими командами.


Порти в смарт-телевізора розташовані на боковій панелі


Управляти Xiaomi Mi TV 4C можна за допомогою голосових команд

Характеристики смарт-телевізора Xiaomi Mi TV 4C

В середині встановлений 64-бітний 4-ядерний процесор Cortex A53, який працює на частоті 1,5 Гігагерц разом із графічним процесором Mali-450 з частотою 450 Мегагерц. Модель має 2 Гігабайти оперативної пам'яті та 8 Гігабайт вбудованої пам'яті. Для покращення якості звуку телевізор також підтримує звук формату Dolby (звучання як в кінотеатрі).

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Новий ґаджет запускає власний користувацький інтерфейс PatchWall від Xiaomi, який розроблений на операційній системі Android. Інтерфейс PatchWall поставляється із технологією штучного інтелекту, яка може прогнозувати налаштування контенту на основі історії пошуку та переглядів користувачів.

Ціна Xiaomi Mi TV 4C

В Китаї нова модель Xiaomi Mi TV 4C коштує близько 350 доларів (майже 9300 гривень). Він буде доступний для попередніх замовлень з 30 березня по 2 квітня, а перший продаж заплановано на 3 квітня.

Теги: Техно Штучний інтелект Побутова техніка Xiaomi Ціни
Джерело: 24 Канал
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