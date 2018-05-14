Xiaomi презентувала новий лазерний 100-дюймовий телевізор Fabulus F1

Компанія Xiaomi поповнила лінійку телевізорів новою моделлю Fabulus F1, яка має діагональ 100 дюймів. Це не традиційний телевізор, він створений на основі технології лазерного флуоресцентного відображення ALPD, проте за якістю зображення він не поступається традиційним IPS-панелям.

Про це повідомляє Gizchina.

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Xiaomi Fabulus F1 складається з двох частин: лазерного проектора і спеціальної 100-дюймової поверхні. Їх комбінація дозволяє домогтися яскравого і насиченого зображення, як на звичайних телевізорах. Більш того, картинка не вицвітає при яскравому світлі, тому немає необхідності перед переглядом закривати вікна.



Лазерний проектор Fabulus F1

Проектоване зображення має дозвіл 2214 х 1245 пікселів з співвідношенням сторін 16: 9. Крім того, пристрій сумісний з новою технологією ALPD 3.0, яка забезпечує високий колірний контраст, відсутність цифрового шуму і низьке енергоспоживання.

В Китаї Xiaomi Fabulus F1 продаватимуть за 1 088 доларів (близько 28 500 гривень).