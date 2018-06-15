12:25
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Xiaomi презентувала PetBit для відслідковування тварин: ціна приємно дивує

448 Читать новость на русском
Xiaomi презентувала PetBit: функції та ціна новинки
Xiaomi презентувала PetBit: функції та ціна новинки / akket.com

Сьогодні, 15 червня, компанія Xiaomi офіційно презентувала свою розробку під назвою PetBit. Новий пристрій фахівці розробили задля порятунку тварин, якщо вони зникнуть. Ґаджет виконаний у формі ошийника та представляє собою GPS-трекер, який дозволяє слідкувати за місцезнаходженням того, хто його носить.

Про це повідомляє akket.com.

Читайте також: Науковці представили додаток SleepScore: чим корисна новинка

Проте PetBit – це навіть не нашийник з GPS, а просто окремий модуль, який можна закріпити на що завгодно за допомогою спеціальної кліпси. За словами Xiaomi, його дуже зручно кріпити на будь-який нашийник, а завдяки спеціальному кріпленню він не відвалиться навіть тоді, коли домашній вихованець проявляє велику активність.

Xiaomi PetBit
Xiaomi PetBit можна просто прикріпити на ошийник домашнього улюбленця

За допомогою цього пристрою можна отримувати інформацію про місцезнаходження тварини в режимі реального часу та стежити за нею. У пристрої є навіть спеціальний світлодіодний індикатор, який робить собаку помітною навіть у нічний час.

Виробник інтегрував в цей ґаджет спеціальний алгоритм, який враховує поведінку 200 порід собак. За рахунок нього власник може подивитися передбачуваний маршрут руху свого домашнього улюбленця. У разі, якщо вихованець загубився, його власник може відправити через смартфон на нашийник команду, яка змусить трекер висвітити на екран QR-код, відсканувавши який можна буде зв'язатися з власником тварини.

Xiaomi PetBit
Xiaomi PetBit відслідковує розташування тварини і передає дані на смартфон власника

Читайте також: Apple Watch Series 3 рекордно подешевшав

Також Xiaomi PetBit вміє рахувати витрачені калорії, а крім того вираховувати подолану відстань. На одному заряді ґаджет працює до 30 днів, а ще він захищений від води і пилу за стандартом IP68.

Xiaomi PetBit
Xiaomi PetBit доступний в двох кольорах

Габарити новинки становлять 5,04 × 4,6 × 1,83 сантиметра, а важить виріб всього 26 грамів. Придбати його можна в чорному і білому кольорах за офіційною рекомендованою ціною 30 доларів (близько 786 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Ціни Ґаджети Техно Китай світ тварин Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рік безвізу: чи збережеться статус кво?
сьогодні, 12:01 Рік безвізу: чи збережеться статус кво?
Наталія Лебідь 140
Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
сьогодні, 11:00 Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
Павло Казарін 325
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
14 червня, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
сьогодні, 10:00 Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
Сергій Лещенко 1114
Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
сьогодні, 08:45 Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
Олексій Чибісов 1868
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук