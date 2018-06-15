Xiaomi презентувала PetBit для відслідковування тварин: ціна приємно дивує

Сьогодні, 15 червня, компанія Xiaomi офіційно презентувала свою розробку під назвою PetBit. Новий пристрій фахівці розробили задля порятунку тварин, якщо вони зникнуть. Ґаджет виконаний у формі ошийника та представляє собою GPS-трекер, який дозволяє слідкувати за місцезнаходженням того, хто його носить.

Про це повідомляє akket.com.

Читайте також: Науковці представили додаток SleepScore: чим корисна новинка

Проте PetBit – це навіть не нашийник з GPS, а просто окремий модуль, який можна закріпити на що завгодно за допомогою спеціальної кліпси. За словами Xiaomi, його дуже зручно кріпити на будь-який нашийник, а завдяки спеціальному кріпленню він не відвалиться навіть тоді, коли домашній вихованець проявляє велику активність.



Xiaomi PetBit можна просто прикріпити на ошийник домашнього улюбленця

За допомогою цього пристрою можна отримувати інформацію про місцезнаходження тварини в режимі реального часу та стежити за нею. У пристрої є навіть спеціальний світлодіодний індикатор, який робить собаку помітною навіть у нічний час.

Виробник інтегрував в цей ґаджет спеціальний алгоритм, який враховує поведінку 200 порід собак. За рахунок нього власник може подивитися передбачуваний маршрут руху свого домашнього улюбленця. У разі, якщо вихованець загубився, його власник може відправити через смартфон на нашийник команду, яка змусить трекер висвітити на екран QR-код, відсканувавши який можна буде зв'язатися з власником тварини.



Xiaomi PetBit відслідковує розташування тварини і передає дані на смартфон власника

Читайте також: Apple Watch Series 3 рекордно подешевшав

Також Xiaomi PetBit вміє рахувати витрачені калорії, а крім того вираховувати подолану відстань. На одному заряді ґаджет працює до 30 днів, а ще він захищений від води і пилу за стандартом IP68.



Xiaomi PetBit доступний в двох кольорах

Габарити новинки становлять 5,04 × 4,6 × 1,83 сантиметра, а важить виріб всього 26 грамів. Придбати його можна в чорному і білому кольорах за офіційною рекомендованою ціною 30 доларів (близько 786 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.