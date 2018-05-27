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Xiaomi презентувала потужний роутер Mi Router 4: ціна приємно дивує

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Xiaomi презентувала бюджетний роутер Mi Router 4
Xiaomi презентувала бюджетний роутер Mi Router 4 / 4pda.ru

В Китаї презентували новий роутер від компанії Xiaomi. Четверте покоління Mi Router зовнішнім виглядом нагадує свого попередника: зміни не торкнулися ключових функцій пристрою, наприклад, керування зі смартфону, проте корпорація змінила "нутрощі" новинки.

Про це повідомляє gizmochina.

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Xiaomi Mi Router 4 має тонкий корпус з алюмінієво-магнієвого сплаву білого кольору. Роутер оснащений чотирма всеспрямованими антенами, а вся нижня частина має перфорацію для охолодження пристрою під час роботи. З портів передбачено один WAN і два LAN для дротового підключення комп'ютерів, ігрових консолей та інших пристроїв. Проте роз'єм USB в новинки відсутній.

Xiaomi Mi Router 4
До Xiaomi Mi Router 4 одночасно може підключитися 128 пристроїв

Усередині Mi Router 4 встановлені процесор MT7621A, який підтримує підключення до 128 пристроїв, 128 МБ оперативної пам'яті і накопичувач на 128 МБ. Роутер підтримує двохдіапазонний (2,4 і 5 ГГц) гігабітний Wi-Fi. Також в новинці передбачено шифрування WPA-PSK / WPA2-PSK і захист DoS. Є фірмова кнопка для швидкого підключення нових ґаджетів. Управління та налаштування роутера здійснюється через браузер або мобільний додаток для Android та iOS.

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Старт продажів нового Mi Router 4 запланований на 25 травня, а коштуватиме новинка всього 31 долар (близько 810 гривень).

Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка Китай
Джерело: 24 Канал
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