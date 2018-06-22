16:37
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

Xiaomi презентувала потужну портативну колонку – Mi Pocket Speaker 2

419 Читать новость на русском
Xiaomi Mi Pocket Speaker 2
Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 / Фото з вільних джерел

Компанія Xiaomi представила новий портативний динамік, який отримав назву Mi Pocket Speaker 2. Колонка має можливість підключатися через Bluetooth 4.1 та обладнана динаміком 5 Вт. Новинка має потужний звуковий вихід, який може забезпечити ідеальний бас та високі частоти.

Про це повідомляє prostotech.

Читайте також: Українець спробував провести окупантам партію смартфонів від Xiaomi

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 обладнаний потужною батареєю ємністю 1200 міліампер годин, а повного заряду девайсу повинно вистачити на 7 годин безперервного програвання.
З'єднання з іншими пристроями буде здійснюватися через Bluetooth 4.1 і компанія обіцяє діапазон до 10 метрів для підключення до Bluetooth. Гучність на пристрої регулюється поворотом верхньої частини динаміка.

Mi Pocket Speaker 2 спроектований в партнерстві з відомим німецьким брендом Tymphany. Динамік використовує мінімалістичний дизайн з циліндричною формою. Його корпус зроблений з металу з полікарбонату і матеріалу ABS, а верхня поверхня виконана з алюмінієвого сплаву.
Конструкція включає світлодіодний індикатор, який блимає, коли динамік включений або коли він заряджається. Індикатор синій, але при розряді батареї колір стає червоним.

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2
Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 вже надійшов у продаж з цінником 22 долари.

Передбачений також вбудований мікрофон, який дозволяє користувачам здійснювати дзвінки, при цьому музика автоматично призупиняється при отриманні виклику.
Насправді новинка дуже схожа на Mi Bluetooth Speaker 2, який був запущений в минулому році в Китаї. Можливо, це той же продукт, але з іншою назвою.

Читайте також: В мережі з’явились фото неанонсованого смартфону Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 наразі вже доступний в офіційному інтернет-магазині Xiaomi за ціною 22 долари (близько). Колонка продаватиметься в двох кольорах: чорному та білому.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Ціни Техно Ґаджети Китай Xiaomi
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук