Xiaomi презентувала потужну портативну колонку – Mi Pocket Speaker 2

Компанія Xiaomi представила новий портативний динамік, який отримав назву Mi Pocket Speaker 2. Колонка має можливість підключатися через Bluetooth 4.1 та обладнана динаміком 5 Вт. Новинка має потужний звуковий вихід, який може забезпечити ідеальний бас та високі частоти.

Про це повідомляє prostotech.

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Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 обладнаний потужною батареєю ємністю 1200 міліампер годин, а повного заряду девайсу повинно вистачити на 7 годин безперервного програвання.

З'єднання з іншими пристроями буде здійснюватися через Bluetooth 4.1 і компанія обіцяє діапазон до 10 метрів для підключення до Bluetooth. Гучність на пристрої регулюється поворотом верхньої частини динаміка.

Mi Pocket Speaker 2 спроектований в партнерстві з відомим німецьким брендом Tymphany. Динамік використовує мінімалістичний дизайн з циліндричною формою. Його корпус зроблений з металу з полікарбонату і матеріалу ABS, а верхня поверхня виконана з алюмінієвого сплаву.

Конструкція включає світлодіодний індикатор, який блимає, коли динамік включений або коли він заряджається. Індикатор синій, але при розряді батареї колір стає червоним.



Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 вже надійшов у продаж з цінником 22 долари.

Передбачений також вбудований мікрофон, який дозволяє користувачам здійснювати дзвінки, при цьому музика автоматично призупиняється при отриманні виклику.

Насправді новинка дуже схожа на Mi Bluetooth Speaker 2, який був запущений в минулому році в Китаї. Можливо, це той же продукт, але з іншою назвою.

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Xiaomi Mi Pocket Speaker 2 наразі вже доступний в офіційному інтернет-магазині Xiaomi за ціною 22 долари (близько). Колонка продаватиметься в двох кольорах: чорному та білому.

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