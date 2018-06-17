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Xiaomi презентувала "розумний" футбольний м'яч Insait Joy: чим цікава новинка

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Xiaomi презентувала "розумний" футбольний м'яч Insait Joy
Xiaomi презентувала "розумний" футбольний м'яч Insait Joy / Фото з вільних джерел

Чемпіонат світу з футболу поглинув всіх. Навіть компанія Xiaomi вирішила випустити "розумний" футбольний м'яч, який отримав назву Insait Joy. В середині новинки встановили спеціальний чіп, який дозволяє збирати різну інформацію та відслідковувати активність, а потім синхронізувати все із смартфоном.

Про це повідомляє prostotech.

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М'яч не одноразовий, адже всередині Insait Joy встановлений акумулятор, який живить новинку та заряджається за допомогою бездротової зарядки. На повну зарядку акумулятора потрібно 7,5 годин, при цьому одного заряду вистачить на 40 днів безперервних тренувань або гри. За 30 хвилин м'яч отримує заряд, якого вистачить на 3 години гри. А сама новинка виготовлена із поліуретану.

Xiaomi Insait Joy
Xiaomi Insait Joy передає всі дані про ваші тренування на смартфон

Варто зазначити, що підключення до смартфону проводиться за допомогою технології Bluetooth. Додаток, який аналізує дані, отримані від м'яча, дозволяє розпізнавати, які вправи на даний момент гравець виконує.

Xiaomi Insait Joy
Xiaomi Insait Joy має вбудований чіп та акумулятор

У продаж Xiaomi Insait Joy надійдуть в розмірах 4 та 5 та вагою 350-390 та 420-450 грамів відповідно. Цінник вже встановили в 299 юанів (близько), але поки що продукт перебуває на краудфандінговому майданчику Xiaomi, а значить в продажі новинка з'явиться не раніше ніж через місяць.

Тизер Xiaomi Insait Joy – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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