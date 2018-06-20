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Xiaomi презентувала "розумний" велосипед Himo Electric Bicycle: чим цікава новинка

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Xiaomi Himo Electric Bicycle
Xiaomi Himo Electric Bicycle / 24 Канал

Асортимент продукції компанії Xiaomi поповнився новим засобом пересування містом – велосипедом Himo Electric Bicycle. Новинка обладнана двигуном та здатна їхати без фізичної допомоги користувача. Окрім того велосипед підтримає різні смарт-функції.

Про це повідомляє Gizchina.

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Xiaomi Himo Electric Bicycle – складаний електричний велосипед з корпусом з алюмінієвого сплаву і вагою 16,7 кілограма. У ньому використовуються двигун постійного струму потужністю 250 Вт і зносостійкі амортизуючі шини для більшого комфорту. На повну зарядку потрібно близько 6,5 години, а запас ходу складає 50 кілометрів.

Xiaomi Himo Electric Bicycle
Xiaomi Himo Electric Bicycle має вбудований двигун постійного струму

На кермі знаходяться кнопки живлення, вибору передачі і перемикання між ручним і електричним режимами їзди. На невеликому екрані відображається швидкість, подолана відстань і заряд акумулятора. Вночі у велосипеда активуються передня і задня фари.

Xiaomi Himo Electric Bicycle
Xiaomi Himo Electric Bicycle має екран, на якому відображається інформація про пристрій

У Китаї Himo Electric Bicycle можна замовити за ціною 264 долари (близько 6 947 гривень). Варто зазначити, що поставки новинки почнуться вже 30 липня.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Китай Xiaomi Ґаджети Ціни
Джерело: 24 Канал
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